De Reus gooit handdoek in ring: "We verspelen het kampioenschap"

Het onderlinge duel in Eindhoven eindigde zaterdag in 3-1. "Dit is een topwedstrijd en dan moet je op je best spelen, maar in de eerste helft hadden we te veel spelers die niet goed genoeg waren. Een wedstrijd wordt beslist op momenten. Ik heb een aantal spelers gezien die echt onvoldoende presteerden vandaag", treurt De Reus na afloop bij ESPN. "Zijn dat zenuwen? Geen idee. In een topwedstrijd moet je top zijn. Anders kan het de andere kant opvallen."

Met nog vier wedstrijden te gaan klimt PSV Vrouwen nu over Ajax Vrouwen heen en heeft FC Twente Vrouwen ook nog een wedstrijd tegoed om gelijk te komen met de Eindhovenaren. De Reus lijkt de handdoek alvast in de ring te gooien. "Vorige week zetten we al een stap richting het verspelen van het kampioenschap, en hier verspelen we het definitief", concludeert ze. "Ik denk dat het de realiteit is. Het is zuur voor iedereen, maar PSV was vandaag gewoon de betere ploeg."