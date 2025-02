De Reus: "In de Arena spelen is voor ons ook een uitwedstrijd"

Ajax Vrouwen trainer Hesterine de Reus merkte dat haar team nerveus was voor de belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord Vrouwen in de Johan Cruijff Arena. Ondanks gespannen gezichten wist Ajax de overwinning binnen te halen met een 2-0 zege. De spanning was duidelijk voelbaar, maar de ploeg bewees hun klasse.

De overwinning was volgens De Reus eenvoudig uit te leggen: "Een goede eerste goal. Feyenoord begon goed, was een paar keer gevaarlijk", gaf ze aan tegenover ESPN. "Bij vlagen hadden we goede aanvallen. Regina van Eijk was op doel geweldig." De Reus vond dat de spelers de juiste intentie hadden, al was het niet altijd perfect: "Af en toe was het slordig, maar ik ga hier goed op reageren. 2-0 winnen van Feyenoord in de Arena is knap."

De aanwezigheid van meer dan 10.000 fans op de tribunes bracht extra druk met zich mee. "We moeten niet onderschatten dat het spannend is om in de Arena te voetballen", zei De Reus. "Ik vond de gezichten veel meer gespannen dan normaal op de Toekomst. Het is voor ons ook een uitwedstrijd net als het voor Feyenoord een uitwedstrijd is." Ze vond dat haar spelers soms net over de grens gingen in hun poging om te imponeren.

Hoewel PSV de laatste weken punten had laten liggen, bleef De Reus gefocust op haar eigen team. "Ik let daar niet zo op. De intentie is om zelf geen punten te laten liggen", legde ze uit. "Als dat lukt worden we kampioen. We hebben nu een klein stukje marge. Ik denk dat we op onszelf moeten letten."