De Reus komt terug op uitspraken: "Was emotie na de wedstrijd"

Hesterine de Reus noemt haar uitspraken na de 3-1 nederlaag bij PSV Vrouwen 'onhandig'. De coach van Ajax Vrouwen zei na de verliespartij in Eindhoven dat haar ploeg de landstitel daarmee definitief had verspeeld.

Bij ESPN reageert De Reus nu op die uitspraken. "Het was emotie na de wedstrijd. Dan kan je zeggen: onhandig", erkent de coach. "Maar goed, het is weer een nieuwe week. De bal blijft rond en er kan nog van alles gebeuren. We gaan het zien. Het blijft voetbal en het blijven vier wedstrijden."

"Er was teleurstelling dat we het uit handen hebben gegeven. We gaan er weer voor en we hebben de intentie om die vier wedstrijden te winnen. Dat is alles wat we kunnen doen en dat gaan we dan ook doen", benadrukt De Reus. Volgens de coach zijn er geen gesprekken geweest tussen haar en de clubleiding over haar uitlatingen.

Ook de sfeer in de selectie is er volgens haar niet door aangetast. "Volgens mij is er een goede energie. Dat is eigenlijk altijd wel zo. We gaan op naar een nieuwe wedstrijd. Ze kunnen niet van het veld afgeslagen worden. Ze hebben nog steeds heel veel plezier, energie en intenties om nog een aantal goede wedstrijden te spelen", zegt de Ajax Vrouwen-coach.