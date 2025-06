De Reus onthult: "Zij waren soms ook boos om mijn uitspraken"

Hesterine de Reus vertrekt na één seizoen bij Ajax, ondanks dat ze een contract voor twee jaar had. Ze blijft bij fans en volgers vooral herinnerd vanwege haar uitgesproken stijl en opvallende uitspraken. In een interview met ESPN blikt ze terug op het seizoen waarin Ajax als derde eindigde.

De Reus geeft aan dat ze de aandacht voor het vrouwenvoetbal niet heeft onderschat, al wekt een opmerking over haar seizoenkaart in De Kuip de indruk dat dit misschien toch het geval was. "Wat ik wel heel jammer vind, is dat social media helemaal losgaat. En dat heeft wel een impact", vertelt De Reus.

"Het heeft een impact op spelers. Het heeft een impact op de organisatie, op Ajax. En ja, dat is jammer. Dat zou niet moeten. Dus dan moet ik in de spiegel kijken en denken: hoe kan ik toch zeggen wat ik wil zeggen, maar in een bewoording die binnen de kaders past?" vervolgt ze.

Na haar uitspraak over het mislopen van de landstitel vroeg de spelersgroep De Reus om een nadere toelichting. "Spelers maken fouten. Coaches maken fouten. De hele staf. Iedereen mag fouten maken. Ze zijn begrijpend en soms ook boos over uitspraken. En dat is ook terecht", aldus De Reus.