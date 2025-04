De Reus reageert op vroegtijdig vertrek: "Nooit een goede timing"

"Er zijn nieuwe inzichten bij mij, nieuwe inzichten bij Ajax. Daar heb je het dan over met elkaar. Dan is dit het besluit dat we met elkaar hebben genomen", zei De Reus maandag voorafgaand aan de topper tegen FC Twente bij ESPN. Vooral het feit dat het nieuws enkele dagen voor die kraker naar buiten kwam, zorgde voor verbazing.

Hoe De Reus dat heeft beleefd? "Er is denk ik nooit echt een goede timing om berichten naar buiten te brengen. Voor jullie is het een nieuwtje, maar voor ons is het geen item. De focus ligt bij de wedstrijd. Ik geloof niet dat het enige ruis geeft." De coach werd aangesteld door Daphne Koster. De manager vrouwenvoetbal besloot afgelopen december een sabbatical in te lassen. "Daar zitten natuurlijk ook nieuwe inzichten bij mij, door deze veranderingen.