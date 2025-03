De Reus zorgt voor verbazing: "Ik zou ingrijpen als ik bij Ajax zat"

Ook in De Oosttribune wordt die uitspraak besproken. "Over coaches gesproken die in ieder geval wat moeten uitstralen: die coach van Ajax straalt helemaal niets uit", begint Tijmen van Wissing. "Er zijn drie ploegen die kampioen kunnen worden. Renate Jansen, wel leuk, die doet het heel goed met PSV. Dat is een garantie voor succes blijkbaar", zegt de journalist over de voormalig FC Twente Vrouwen-speelster.

"Het is FC Twente twee. Kalma loopt er ook. Maud Roetgering", haakt Bert van Losser in. Van Wissing: "Maud Roetgering heeft ze binnengehaald. En Renate Jansen blijft maar scoren. Maar die coach van Ajax heeft dus na deze wedstrijd gezegd dat ze het kampioenschap definitief hebben verspeeld. Terwijl ze een punt achter staan. Ik zou ingrijpen als ik bij Ajax zat..."

"Ik volg het vrouwenvoetbal niet zo. Maar het is zo leuk om af en toe in de app van ESPN te kijken naar de interviews. Je zit naar Jiskefet te kijken...", lacht hij. "Het is echt gênant als je die vrouw hoort. Ze zegt: We hebben het nu definitief verspeeld. Niet te geloven. De speelsters zien dat toch ook."

Jan van Staa plaatst zijn vraagtekens bij De Reus. "Wat jij zegt over uitstraling en vertrouwen geven, er staat er bij Ajax een langs de kant... Bij Ajax moet je al helemaal niet zo denken. En dan denk je: Hoe is die daar gekomen?", zegt hij.

Van Wissing wijst vervolgens naar de titelstrijd. "FC Twente staat nu samen met PSV bovenaan. Ze hebben drie doelpunten minder, maar FC Twente heeft meer doelpunten voor. Dus als FC Twente qua doelpunten op gelijke hoogte komt de komende vier wedstrijden, worden ze gewoon kampioen. Dat zou bijzonder knap zijn."

Bert Konterman is lovend over Joran Pot, trainer van de Tukkers. "Joran is een goede trainer. Echt fantastisch. Ik vind dat hij het knap heeft gedaan."