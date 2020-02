Geschreven door Jordi Smit 05 feb 2020 om 13:02

© Proshots

Lesly de Sa vertrekt per direct richting Zweden, waar hij voor AFC Eskilstuna gaat spelen. De buitenspeler tekent daar een driejarig contract.

De Sa is zeer tevreden over zijn transfer. “De coach was erg enthousiast en wil aanvallend voetbal spelen in een 4-3-3 opstelling, dat past heel goed bij mij. De kou daar is nog wel een dingetje, dus ik moet maar snel wat maillots en thermo ondergoed gaan kopen, haha!”, vertelt hij aan Voetbalzone.

De snelle vleugelspeler doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en speelde twintig wedstrijden in de hoofdmacht. Vervolgens was hij in dienst van Go Ahead Eagles, Willem II, Slovan Bratislava en Top Oss. Sinds afgelopen zomer zat De Sa zonder club, waardoor hij samen met Vurnon Anita meetrainde met Jong Ajax.