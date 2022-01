Geschreven door Jessica Westdijk 22 jan 2022 om 09:01

De eredivisie is hervat en daarmee ook de strijd om de titel. Ajax is nog op drie fronten actief, waardoor de krachten verdeeld zullen moeten worden tussen de beker, competitie en Champions League. Brengt dit problemen, of komt Ajax juist in die flow terecht waardoor het in alle drie kan excelleren.

Vorig weekend werd de Eredivisie hervat met een 3-0 uitzege in Utrecht. Een goede herstart voor Ajax, in de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen de nummer zeven van de competitie. Met de teruggekeerde Brian Brobbey in de basis vlogen de Amsterdammers uit de startblokken. Na een dik halfuur stond de 3-0 eindstand al op het scorebord. Daarna kon het team van Ten Hag rustiger aan doen en de wedstrijd ‘rustig’ uitspelen.

Concurrent Feyenoord verloor zaterdagavond van Vitesse en raakte daardoor een beetje verderop. De achterstand is nu zes punten op Ajax en zeven op PSV, dat zondag wel ternauwernood wist te winnen van FC Groningen.

Zinderende titelstrijd?

Met Ajax en PSV die zo dicht bij elkaar staan, en Feyenoord dat ook nog niet afgeschreven mag worden, belooft het een mooie titelstrijd te worden de komende maanden. Spannender nog dan verwacht zou worden waarschijnlijk.

De strijd na de winterstop begon vorig weekend en zal komende week doorgaan met PSV – Ajax, dé topper in Eindhoven. PSV staat voorafgaand aan het duel één punt voor, dus een overwinning voor de Eindhovenaren zou betekenen dat er een gaatje van vier punten geslagen zal worden.

Ajax zal er alles aan willen doen om snel orde op zaken te stellen. Bij een overwinning in Eindhoven herovert Ajax de koppositie die zo gewenst is. Met name omdat de titel weer direct toegang geeft tot de Champions League van volgend seizoen zal er in Amsterdam prioriteit aan gegeven worden om weer kampioen te worden.

Het komt daarom niet slecht uit dat Excelsior Maassluis voorafgaand aan het duel met PSV de tegenstander in de KNVB beker is. PSV speelt op dezelfde avond tegen Telstar en zal zich dus ook niet bovenmatig in te hoeven spannen.

Ajax is naast de competitie en de beker ook nog actief in de Champions League. Volgende maand staat de clash met Benfica in de achtste finale van het miljardenbal op het programma. Die wedstrijden zullen zeker hun tol eisen. De strijd in de competitie zal echter zeker in het achterhoofd gehouden worden, want de titel is nodig voor de zekere inkomsten uit de Champions League.