Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Ajax historie & oud-spelers

"De strontkar is over Erik uitgegooid, dit was echt next level"

Bjorn
bron: de Volkskrant
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag werd dit seizoen al na twee competitiewedstrijden ontslagen als trainer van Bayer Leverkusen. De zaakwaarnemer van de oud-trainer van Ajax, Kees Vos, is totaal niet spreken over de gang van zaken bij de Duitse club. 

Volgens technisch directeur Simon Rolfes paste Ten Hag niet bij het team in opbouw. Het besluit zou al zijn genomen voor het tweede competitieduel met Werder Bremen. En dat terwijl de Twentse oefenmeester net was aangesteld bij Bayer Leverkusen. Hij vierde eerder successen met Go Ahead Eagles, FC Utrecht en met Ajax. Bij Manchester United kreeg Ten Hag de nodige kritiek, maar won hij wel twee bekers.

"Hij wordt in de Duitse pers in de dagen na zijn vertrek weggezet als een beginneling die geen training kan geven, geen band ontwikkelt met zijn staf en zelfs geen wedstrijdbespreking kan houden", schrijft Willem Vissers op de website van de Volkskrant

Vos, eigenaar van zaakwaarnemersbureau SEG, kan zich daar totaal niet in vinden. "Wie deze wereld kent, weet dat dat niet zo is", reageert de belangenbehartiger van Ten Hag. "Dit is zo ver van de waarheid dat het kolderiek is. Dit ontslag was next level. Hier is echt karaktermoord gepleegd. De strontkar is over Erik uitgegooid. Dat heb ik Simon Rolfes ook laten weten."

Vos baalt dat er sprake is geweest van een totale mismatch tussen Ten Hag en Bayer Leverkusen. "Ja, hij heeft een knauw gekregen en de frustratie is groot", aldus Vos, die merkte dat er al snel geen band was met de clubleiding. "In die eerste weken was al verwijdering te zien. Het boterde niet. Het contact was te hard, te zakelijk."

