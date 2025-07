"De tekortkomingen van Fitz-Jim komen duidelijk aan het licht"

"Ajax zoekt een opvolger voor Jordan Henderson", schrijft hij in zijn analyse. "Na Davy Klaassen en Jorthy Mokio test Heitinga tegen Coma een derde speler op die plek. Door een blessure houdt Kian Fitz-Jim het iets meer dan twintig minuten vol tegen Como, maar dat optreden is lang genoeg om de test te beschouwen als mislukt. De tekortkomingen van Fitz-Jim komen juist duidelijk aan het licht", constateert Zwart.

"Hij mist duelkracht en dat is toch nodig om tegen een jagende tegenstander ballen af te kunnen schermen. Veelzeggend is het balverlies van Fitz-Jim in de zestiende minuut", vervolgt hij . "Na het hoogst ongelukkig optreden van Fitz-Jim als nummer 6 lijkt de kans klein dat hij komend seizoen vaak op die plek gaat spelen. Hij heeft in ieder geval niet overtuigend gesolliciteerd naar de openstaande vacature voor de defensie."

In de achterhoede wist ook Lucas Rosa niet te overtuigen. "De Braziliaanse linksback worstelt als linksback tegenover Jayden Addai en wordt halverwege gewisseld door Heitinga", constateert hij. "Het povere optreden van Rosa betekent dat Owen Wijndal voorlopig de beste kaarten in handen heeft in het scenario dat Jorrel Hato vertrekt", besluit Zwart over de 'vacature' als vleugelverdediger bij Ajax.