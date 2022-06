Geschreven door Idse Geurts 30 jun 2022 om 18:06

Owen Wijndal mag zich spoedig speler van Ajax noemen. Dit meldt De Telegraaf. Volgens de krant zijn Ajax en AZ tot een overeenstemming gekomen over een transfer van de linksback. Naar verluidt gaat Ajax tien miljoen euro betalen voor Wijndal. In Amsterdam zal de Nederlands international een contract voor vijf seizoenen tekenen.

Het was geen geheim dat Ajax interesse had in de diensten van Wijndal. Toch heeft het nog even geduurd voordat de kogel door de kerk was. Ajax wilde immers eerst Nicolas Tagliafico verkopen voordat er een nieuwe linksback werd aangetrokken. Deze uitgaande transfer laat echter nog even op zich wachten. Voor Tagliafico zal de transfer van Wijndal echter wel goed nieuws zijn. Wellicht neemt Ajax nu genoegen met een wat lagere transfersom voor de Argentijn.

Daarnaast leken de salariseisen van Wijndal eerst te gortig. Uiteindelijk hebben beide partijen echter een overeenkomst kunnen vinden, waarin de zaakwaarnemer van Wijndal afziet van zijn commissie. Hierdoor zijn de onderhandelingen in een stroomversnelling geraakt en wordt Wijndal waarschijnlijk snel gepresenteerd bij Ajax.