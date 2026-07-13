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De Telegraaf: 'Ajax pikt 20-jarige spits gratis op bij Juventus'

Amber
bron: De Telegraaf
Diego Pugno
Diego Pugno Foto: © BSR Agency

Ajax gaat Diego Pugno aantrekken. Dat bevestigt Mike Verweij namens De Telegraaf, na eerdere berichtgeving van Matteo Moretto en Fabrizio Romano. De 20-jarige spits wordt voor één seizoen gehuurd van Juventus en sluit aan bij Jong Ajax.

Ajax heeft een optie tot koop bedongen, zo weet Verweij. Pugno maakt sinds 2021 deel uit van de jeugdopleiding van Juventus. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor zowel Juventus Onder 19 als het beloftenteam van de Italiaanse topclub. De 1,86 meter lange aanvaller speelde 22 officiële wedstrijden, waarin hij acht keer tot scoren kwam en daarnaast één assist afleverde.

"Ajax kan zich geen buil vallen aan de huurdeal, omdat Pugno een jaar gratis overkomt vanuit Turijn", schrijft de clubwatcher. "Als hij bevalt, dan kan hij voor een lage (vastgestelde) transfersom worden overgenomen."

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