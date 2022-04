Geschreven door Idse Geurts 22 apr 2022 om 13:04

Er lijkt voor Ajax een drukke transferzomer in het verschiet te liggen. Volgens De Telegraaf bestaat er immers een grote kans dat maar liefst zes(!) basisspelers vertrekken bij Ajax. Aangezien ook Erik ten Hag na dit seizoen vertrekt, lijken er grote veranderingen bij Ajax plaats te gaan vinden.

Het is al enige tijd bekend dat Noussair Mazraoui en André Onana sowieso gaan vertrekken. Beide spelers vertrekken transfervrij uit Amsterdam. Onana is al langere tijd rond met Internazionale, terwijl Mazraoui een contract lijkt te gaan tekenen bij Bayern München. Daarnaast bestaat er ook een grote mogelijkheid dat Ryan Gravenberch naar Duitsland trekt. Ajax is al lange tijd in onderhandeling met de Duitse topclub over een transfer van de middenvelder.

Echter, naast deze al bekende geruchten, komt De Telegraaf ook met nieuwe namen die mogelijk vertrekken bij Ajax. Zo lijkt Antony graag de volgende stap in zijn carrière te willen maken. Naar verluidt kan de Braziliaan Ten Hag volgen naar Manchester United. De Engelsen zullen dan wel een bedrag van minimaal 65 miljoen euro moeten overmaken naar Amsterdam. Daarnaast schijnen ook Lisandro Martinez en Jurriën Timber in de belangstelling te staan van United. Toch lijkt het niet heel waarschijnlijk dat Timber Ajax al zal verlaten. Enkele weken geleden liet de jonge verdediger nog weten dat hij niet uitgeleerd is bij Ajax.

Tot slot is er ook interesse voor Edson Alvarez en Sébastien Haller. Haller staat er, vanwege zijn uitstekende seizoen in de Champions League, goed op bij meerdere clubs. Onder andere Borussia Dortmund en Internazionale zouden interesse hebben in de spits.