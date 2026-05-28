De Telegraaf komt met ander Míchel-nieuws: "Niks meer niks minder"
Volgens de Telegraaf is Ajax nog niet bijna rond met Míchel. Het medium laat woensdagavond een ander geluid horen dan ESPN.
ESPN kwam woensdagmiddag met het nieuws dat Ajax de nieuwe hoofdtrainer bijna binnen heeft. De komende dagen wordt verder onderhandeld met Míchel over de invulling van zijn staf en de duur van het contract, maar alle partijen hebben de intentie om spoedig tot een akkoord te komen, zo klonk het.
Volgens de Telegraaf is de situatie echter nog onveranderd ten opzichte van voor het weekend. De Spaanse oefenmeester van Girona ligt op pole-position bij Ajax, maar niet meer dan dat, zo schrijft clubwatcher Mike Verweij.
