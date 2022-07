Geschreven door Idse Geurts 07 jul 2022 om 12:07

Lisandro Martinez wil deze transferperiode koste wat het kost een transfer maken. Dit meldt De Telegraaf. Als er clubs komen die vijftig miljoen euro voor de Argentijn bieden, zal Martinez ‘met de vuist op tafel slaan’ om een transfer te realiseren. Op dit moment lijkt een transfer naar Arsenal of Manchester United het meest waarschijnlijk. Beide clubs hebben immers al een bod uitgebracht op de verdediger.

De bedragen die de Engelse grootmachten hebben geboden zijn echter nog te weinig voor Ajax. Arsenal bood 40 miljoen euro, terwijl Manchester United hier nog overheen ging met een bod van 45 miljoen euro. De Amsterdammers willen echter minimaal 50 miljoen euro zien.

Martinez wil dolgraag een transfer maken naar de Engelse top. Naar verluidt heeft de Argentijn dit nu ook aangegeven bij de Ajax-directie. De verdediger hoopt dat Ajax akkoord gaat met een ‘realistisch bedrag’. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal Martinez wellicht proberen een transfer te forceren.

Ajax zal hoe dan ook winst maken op Martinez. De Argentijn kwam in de zomer van 2019 voor 7 miljoen euro over van het Argentijnse Defensa y Justicia. Sinds zijn komst speelde Martinez 74 wedstrijden. Hierin was hij goed voor 6 doelpunten.