'De Telegraaf meldt goed nieuws: Ajacied mogelijk toch inzetbaar'

Ajax heeft hoop dat Brian Brobbey toch in actie kan komen tegen Eintracht Frankfurt donderdagavond. Dat meldt de Telegraaf .

Brobbey viel zondagmiddag geblesseerd uit tegen PEC Zwolle en zou volgens ESPN de belangrijke Europa League-return in Frankfurt missen. De Telegraaf weet echter dat het herstel van de spits op schema ligt. Woensdag wordt de knoop doorgehakt of de aanvaller meevliegt naar Duitsland.

Ajax en Eintracht Frankfurt trappen donderdagavond om 18.45 uur af in Frankfurt. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA eindigde vorige week in 1-2.