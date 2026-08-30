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'De Telegraaf onthult riante salaris van Weghorst bij Ajax'

Max
bron: De Telegraaf
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © MTB-Photo

Ajax heeft deze zomer veel financiële ruimte vrijgemaakt door afscheid te nemen van een aantal grootverdieners. Dat schrijft de Telegraaf

De krant noemt grootverdieners Josip Sutalo, Ko Itakura, Chuba Akpom, Mika Godts, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan. Zij vertrokken deze zomer uit Amsterdam en gaven Ajax zo de nodige financiële ruimte. Ook huurlingen Vitezslav Jaros, Oleksandr Zinchenko en Takehiro Tomiyasu drukten stevig op de begroting. 

Ook Wout Weghorst vertrok eerder deze zomer bij Ajax. De spits, die transfervrij de overstap maakte naar FC Twente, zou volgens de Telegraaf met een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro tevens een van de grootverdieners zijn geweest.

Technisch directeur Jordi Cruijff kon deze zomer daarom flink de portemonnee trekken. Voor Marcos Leonardo (19,9 miljoen euro), Caio Henrique (10,5 miljoen euro) en Viktor Tsygankov (maximaal 4,5 miljoen euro) werd een transfersom betaald. Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Daley Blind en Jofre Torrents kwamen transfervrij naar Amsterdam en Tolu Arokodare en Marc ter Stegen worden gehuurd. 

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