'De Telegraaf onthult riante salaris van Weghorst bij Ajax'

Ajax heeft deze zomer veel financiële ruimte vrijgemaakt door afscheid te nemen van een aantal grootverdieners. Dat schrijft de Telegraaf .

De krant noemt grootverdieners Josip Sutalo, Ko Itakura, Chuba Akpom, Mika Godts, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan. Zij vertrokken deze zomer uit Amsterdam en gaven Ajax zo de nodige financiële ruimte. Ook huurlingen Vitezslav Jaros, Oleksandr Zinchenko en Takehiro Tomiyasu drukten stevig op de begroting.

Ook Wout Weghorst vertrok eerder deze zomer bij Ajax. De spits, die transfervrij de overstap maakte naar FC Twente, zou volgens de Telegraaf met een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro tevens een van de grootverdieners zijn geweest.