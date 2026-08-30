'De Telegraaf onthult riante salaris van Weghorst bij Ajax'
Ajax heeft deze zomer veel financiële ruimte vrijgemaakt door afscheid te nemen van een aantal grootverdieners. Dat schrijft de Telegraaf.
De krant noemt grootverdieners Josip Sutalo, Ko Itakura, Chuba Akpom, Mika Godts, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan. Zij vertrokken deze zomer uit Amsterdam en gaven Ajax zo de nodige financiële ruimte. Ook huurlingen Vitezslav Jaros, Oleksandr Zinchenko en Takehiro Tomiyasu drukten stevig op de begroting.
Ook Wout Weghorst vertrok eerder deze zomer bij Ajax. De spits, die transfervrij de overstap maakte naar FC Twente, zou volgens de Telegraaf met een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro tevens een van de grootverdieners zijn geweest.
Technisch directeur Jordi Cruijff kon deze zomer daarom flink de portemonnee trekken. Voor Marcos Leonardo (19,9 miljoen euro), Caio Henrique (10,5 miljoen euro) en Viktor Tsygankov (maximaal 4,5 miljoen euro) werd een transfersom betaald. Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Daley Blind en Jofre Torrents kwamen transfervrij naar Amsterdam en Tolu Arokodare en Marc ter Stegen worden gehuurd.
'Farioli en FC Porto willen Ajax nog beroven van sterkhouder'
'De Telegraaf onthult riante salaris van Weghorst bij Ajax'
Opstelling Ajax bekend: Míchel houdt tegen Telstar vast aan Tolu
'Youri Regeer op weg naar Duitsland: Ajax bereikt akkoord'
'Ajax bereikt akkoord en gaat aanvaller verhuren aan FC Kopenhagen'
Schuurs na drie jaar terug op het veld: "Het was een zware periode"
'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"
Amrabat dolblij met transfer naar Ajax: "Kreeg een appje van Jordi"
'Streep door Ajax-transfer: doelwit mag deze zomer niet weg'
Ajax handelt razendsnel en presenteert nieuwe middenvelder
Ajax zwaait Gooijer uit: "Soms kun je teleurgesteld zijn in mensen"
Van Gaal gefileerd: "Hij is een parodie op zichzelf aan het worden"
'Ajax kan komst Noa Lang vergeten na slecht nieuws uit Italië'
Ajax in de Conference League: dit is het officiële speelschema
'Ajax verrast en pikt Sofyan Amrabat op; presentatie maandag'
Ajax-fans minder kritisch: "Heeft Farioli grote invloed op gehad"
'Tahirovic verlaat Denemarken en tekent bij Belgische topclub'
Zwagerman: "Hij is een speler die op de radar staat bij Ajax"
Gloukh-transfer niet realistisch: "Ik weet dat ik hier blijf"
Sean Steur bejubeld: "Dit lijkt een echte ontdekking van Ajax"
'Kian Fitz-Jim direct grote ster in Serie A, ster is rijzende'
Oud-Ajacied Schuurs na drie jaar weer terug in wedstrijdselectie
'Ajax-doelwit neemt afscheid bij club, transfer lijkt kwestie van tijd'
Tsygankov wil schitteren bij Ajax: "Waren niet de fijnste weken"
Transfernieuws: 'Ajax wil man van 6 miljoen ophalen bij Celta de Vigo'
'Vermeende affaire van Maarten Stekelenburg zorgt voor ophef'
Spaan: "Het is jaren geleden dat Ajax zo’n toptalent in huis had"
Ouazane duidelijk over interlandkeuze: "Ik heb een keuze gemaakt"
Ajax-parel vol lof over ploeggenoot: "Hij begrijpt het spel"
Van Halst legt lat hoog voor Ajax: "Moet je toptarget van maken"