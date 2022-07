Geschreven door Idse Geurts 04 jul 2022 om 10:07

Erik ten Hag en Manchester United zetten vaart achter de komst van Lisandro Martinez. De ‘Red Devils’ willen Martinez het liefst voor vrijdag al presenteren. Dit meldt De Telegraaf maandagochtend. De nieuwe club van Ten Hag gaat vrijdag met de gehele selectie op trainingskamp naar Azië en Australië. Mocht Martinez voor deze tijd dus worden vastgelegd, dan kan de verdediger nog mee op dit kamp.

Naar verluidt zijn de gesprekken tussen Ajax en United ook in volle gang. Zo waren Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar afgelopen zaterdag in Londen om met een delegatie van de club uit Manchester te praten. Die zaterdag kwam ook het nieuws naar buiten dat United een officieel bod uitbracht van 41 miljoen euro plus vier miljoen aan extra bonussen. Dit bedrag komt echter nog niet in de buurt van wat Ajax wilt zien. De Amsterdammers laten Martinez alleen vertrekken voor minstens 50 miljoen euro.

Daarnaast zijn er ook nog kapers op de kust. Arsenal ziet een dienstverband van de Argentijn immers ook zitten. De club uit Londen praat deze week met Hamstra en Huntelaar over de transfer. Het lijkt er dus op dat er deze week nog duidelijkheid ontstaat over de toekomst van Martinez.