De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

Stefan de Vrij lijkt komende zomer transfervrij te vertrekken bij Inter Milan. Valentijn Driessen denkt dat Feyenoord er als de kippen bij moet zijn om de 34-jarige verdediger terug naar De Kuip te halen, al weet hij ook dat Ajax enkele jaren terug interesse had.

"Of ik Stefan de Vrij wat voor Feyenoord vind? Nou, als je verdedigers terughaalt, dan breng je toch een bepaalde zekerheid en balans terug", vertelt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "En in dit Feyenoord kan hij zo mee. Als je Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic ziet, dat zijn geen grote uitblinkers. Geen jongens die Feyenoord even bij de hand nemen."

"Wat dat betreft zou De Vrij goed passen bij Feyenoord. Twee jaar geleden wilde Maurice Steijn hem graag naar Amsterdam halen, maar toen hebben ze niet eens een poging ondernomen, omdat Sven Mislintat er nog zat. Maar als ik Feyenoord was, dan zou ik daar zeker wel over nadenken", aldus Driessen.