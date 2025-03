De Wit blikt terug: "Begonnen in de jeugd, geëindigd in Bernabéu"

"Het was gewoon een fantastische tijd, het kon niet beter", blikt De Wit terug op zijn jaren in Amsterdam bij Ajax Showtime. "Het was geweldig om in de jeugdopleiding van Ajax te spelen en vervolgens vanuit de opleiding het eerste elftal te halen. Dat is het doel van iedere jeugdspeler van Ajax."

De Wit doorliep de volledige jeugdopleiding, van de jongste teams tot aan Jong Ajax en uiteindelijk het eerste elftal. Hij kijkt met trots terug op zijn optredens op het hoogste niveau. "Ik ben bij het jongste jeugdteam begonnen en uiteindelijk geëindigd in de Allianz Arena en Bernabéu om te spelen in de Champions League. Het was een jongensdroom en het is geweldig om dat te bereiken."

Tot slot benadrukt De Wit wat de club voor hem betekent. "Iedereen die bij Ajax in de jeugd of bij Ajax heeft gespeeld, weet hoe groot en hoe mooi de club is."