Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
De Wit looft Ajacied na bekerduel: "Hij is een heel groot talent"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Mees de Wit en Mika Godts
Mees de Wit en Mika Godts Foto: © BSR Agency

Voor Mees de Wit draaide woensdagavond om één duidelijke missie: Mika Godts onschadelijk maken. De verdediger van AZ slaagde daarin overtuigend. De Ajax-aanvaller kwam geen moment in zijn spel en bleef na rust achter in de kleedkamer.

Al vrijwel direct na de aftrap liet De Wit zien wat zijn plan was. Binnen twee minuten veroverde hij de bal op Godts, een moment dat uiteindelijk leidde tot de openingstreffer van Troy Parrott. "Ik weet dat die Godts een goede speler is, dus ik wilde er bovenop zitten", vertelt De Wit na afloop van de afslachting in Alkmaar aan De Telegraaf.

De manier waarop hij dat duel aanging, was bewust gekozen. "Maar ik weet ook dat Bas Nijhuis niet te snel fluit en het af en toe laat doorgaan. Dus ik gaf hem een zetje en hij viel op de grond. Het was meteen een doelpunt." De Wit had zich vooraf goed voorbereid en wist precies wat hij kon verwachten van zijn tegenstander. "Het is een heel groot talent en hij zit er al een tijdje lekker in. Ik moest hem gewoon pakken vandaag. Als hij dan in de rust wordt gewisseld, weet ik dat ik mijn werk goed heb gedaan."

Opvallend is dat De Wit dit seizoen op meerdere plekken wordt ingezet. Waar hij begon als linksback, speelt hij door blessuregevallen inmiddels ergens anders op het veld. Dat lijkt hem geen windeieren te leggen. In korte tijd verzamelde hij al flink wat assists en ook tegen Ajax was hij opnieuw beslissend, met de voorzet bij de 3-0. "Ik heb inderdaad veel rendement als rechtsback. Het is van nature niet mijn ideale plaats, maar als je er zo vaak speelt, ga je er aan wennen."

Het laatste Ajax Nieuws KNVB Beker Mika Godts
