De Wit voorspelt Ajax-AZ: "Zag ik de laatste jaren niet altijd"

Zondagmiddag staan Ajax en AZ tegen elkaar. Dani de Wit speelde voor beide ploegen. Hij deed het met de Alkmaarders enorm goed tegen de Amsterdammers: van de negen ontmoetingen, verloor hij er maar twee. Of die lijn zonder hem wordt doorgezet, weet hij niet. De middenvelder is onder de indruk van de koploper.

"De laatste vijf tot zes jaar wint AZ wel heel vaak van Ajax", stelt De Wit in gesprek met Ajax Showtime. "Het lijkt wel alsof er een stapje extra wordt gezet door AZ in die wedstrijden. Ik denk dat het logisch is. We kunnen eromheen draaien, maar Ajax is de grootste club van Nederland. Als AZ wil je daar heel graag tegen spelen en je wilt je meten met Ajax. Je wilt altijd winnen van de beste en grootste."

De middenvelder vindt het moeilijk om de aankomende editie te voorspelen. "AZ zit in een goede fase, ook al staan ze nu wel op de zesde plaats. Ajax is gewoon heel steady. Beide ploegen zijn defensief sterk", zegt De Wit. "Je hoort vaak dat het niet des Ajax is. Dat er meer gevoetbald moet worden. Maar ik moet zeggen dat ik geniet van Ajax. Ik vind het mooi dat ik een bepaalde vechtlust zie bij Ajax, die ik de laatste jaren niet altijd zag."

"Of Ajax kampioen wordt?", vervolgt De Wit. "Ze zullen het nog zwaar genoeg krijgen, maar hopelijk kunnen ze de lijn doortrekken. Als het richting de vijf punten gaat, wordt het toch weer spannend. Voor AZ is het ook een belangrijke wedstrijd, zij kunnen nog derde worden."