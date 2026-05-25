De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"
FC Utrecht is er niet in geslaagd om Europees voetbal af te dwingen. De ploeg van scheidend trainer Ron Jans verloor zondag in Volendam de play-offfinale van Ajax na strafschoppen. Na 120 minuten stond het 1-1, waarna de Amsterdammers de penaltyserie met 4-3 wonnen.
Vooral Dani de Wit baalde stevig van de afloop. "Dit is enorm zuur", reageerde de middenvelder na afloop bij RTV Utrecht. "We waren niet in goede doen en dan is het knap dat je het Ajax lastig kan maken."
FC Utrecht begon nog uitstekend aan de wedstrijd. Al binnen een minuut kreeg de ploeg twee grote kansen via Vesterlund en Mike van der Hoorn, maar doelman Maarten Paes hield Ajax overeind. Daarna nam Ajax het initiatief steeds meer over. Onder meer Mokio, Regeer en Steur waren gevaarlijk, terwijl doelman Vasilios Barkas zich meerdere keren onderscheidde.
In de verlenging leek Ajax alsnog toe te slaan via Davy Klaassen, die profiteerde van een discutabel gegeven vrije trap. Toch kwam Utrecht snel terug dankzij Gjivai Zechiël, die raak schoot voor de 1-1.
De beslissing viel uiteindelijk vanaf elf meter. Sébastien Haller miste direct de eerste Utrechtse strafschop, waarna Ajax foutloos bleef. Ook Souffian El Karouani zag zijn inzet gekeerd worden.
De Wit vond de nederlaag moeilijk te verteren, maar erkende ook de kwaliteit van de tegenstander. "Ik vind strafschoppen geen loterij. Ajax nam ze allemaal enorm goed. Maar het is wel zuur dat je verliest."
Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend
De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"
Realistische Jans: "Ik vind dat Ajax verdiend heeft gewonnen"
Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"
Perez geeft Ajax-speler advies: "Om er nog iets bij te doen"
Ziyech is het nog niet verleerd en is met hattrick goud waard
El Karouani toch trots na nederlaag tegen Ajax: "Mooi seizoen"
Maduro wijst pijnpunt Ajax aan: "Het hele seizoen last van gehad"
Weghorst kondigt Ajax-vertrek aan: "Twee mooie jaren geweest"
Haller wil langer in Nederland blijven: "Mijn eerste prioriteit"
Goodijk: "Achteraf is het een prima deal geweest van Alex Kroes"
Emotionele Klaassen wil door: "Wil Ajax weer Ajax laten worden"
'ME moet ingrijpen door supportersrellen na Ajax - FC Utrecht'
Kenneth Perez ziet reden voor slecht spel Ajax: "Het is een..."
Paes groeit uit tot held van Ajax: "Wij hadden dat verwacht"
Wout Weghorst maakt weinig indruk: "Misschien is het afgelopen"
Perez woest tijdens Ajax - FC Utrecht: "Ik word er ziek van"
Ajax verslaat FC Utrecht pas na strafschoppen en gaat Europa in
Geelen duidelijk: "Ongeacht uitslag tegen Utrecht een kloteseizoen"
Míchel reageert op Ajax-geruchten: "Weet het niet, we moeten praten"
Van der Hoorn onder de indruk van Ajax: "Heb de eerste helft gezien"
MATCHDAY| García verrast met twee wijzigingen tegen FC Utrecht
García duidelijk: "Willen persoonlijkheid tonen en met lef spelen"
El Karouani blikt vooruit: "Denk dat het voor Ajax een nadeel is"
Ajax-kandidaat Míchel Sánchez degradeert met Girona uit La Liga
Vermoedelijke opstelling Ajax: Spitsendilemma voor Óscar García
Wilfred Genee: "Zo hebben we hem bij Ajax echt nooit gezien"
Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"
Ajax Vrouwen pikt verdedigster transfervrij op bij grote rivaal
'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"