De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"

Gijs Kila
bron: RTV Utrecht
Foto: © BSR Agency

FC Utrecht is er niet in geslaagd om Europees voetbal af te dwingen. De ploeg van scheidend trainer Ron Jans verloor zondag in Volendam de play-offfinale van Ajax na strafschoppen. Na 120 minuten stond het 1-1, waarna de Amsterdammers de penaltyserie met 4-3 wonnen.

Vooral Dani de Wit baalde stevig van de afloop. "Dit is enorm zuur", reageerde de middenvelder na afloop bij RTV Utrecht. "We waren niet in goede doen en dan is het knap dat je het Ajax lastig kan maken."

FC Utrecht begon nog uitstekend aan de wedstrijd. Al binnen een minuut kreeg de ploeg twee grote kansen via Vesterlund en Mike van der Hoorn, maar doelman Maarten Paes hield Ajax overeind. Daarna nam Ajax het initiatief steeds meer over. Onder meer Mokio, Regeer en Steur waren gevaarlijk, terwijl doelman Vasilios Barkas zich meerdere keren onderscheidde.

In de verlenging leek Ajax alsnog toe te slaan via Davy Klaassen, die profiteerde van een discutabel gegeven vrije trap. Toch kwam Utrecht snel terug dankzij Gjivai Zechiël, die raak schoot voor de 1-1.

De beslissing viel uiteindelijk vanaf elf meter. Sébastien Haller miste direct de eerste Utrechtse strafschop, waarna Ajax foutloos bleef. Ook Souffian El Karouani zag zijn inzet gekeerd worden.

De Wit vond de nederlaag moeilijk te verteren, maar erkende ook de kwaliteit van de tegenstander. "Ik vind strafschoppen geen loterij. Ajax nam ze allemaal enorm goed. Maar het is wel zuur dat je verliest."

