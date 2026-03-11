De Zeeuw biedt diensten aan: "Denk dat ik Ajax zeker kan helpen"

De Zeeuw koestert nog altijd warme gevoelens voor zijn oude club en zou in de toekomst graag bijdragen aan nieuwe successen. "Ik denk dat ik Ajax met het netwerk dat ik heb en hoe ik kijk naar media en voetbal zeker kan helpen", vertelt hij aan Sportnieuws.nl. "Ook op het gebied van wat voor spelers haal je wel en welke niet? Wat is wel het DNA van Ajax en waarom slaagt de ene speler wel bij Ajax en de ander niet?"

De oud-prof probeert te verklaren waarom sommige spelers niet slagen bij Ajax. "Als je een beetje kennis van zaken in het voetbal en het zakenleven hebt, dan kun je soms met een frisse blik kijken naar hoe dingen gebeuren bij je club. Je kunt je afvragen waarom bepaalde keuzes wel of niet worden gemaakt. Ik denk dat ik daar met de ervaring die ik heb best een bijdrage aan kan leveren", aldus de voormalig middenvelder.

De Zeeuw ziet zichzelf echter geen voetbaltechnische rol invullen. "Ik denk richting marketing of social, de mediakant of commerciële kant. Ik denk dat mij dat beter ligt dan echt helemaal voetbalinhoudelijk. Natuurlijk heb ik daar ook wel verstand van, maar de vraag moet meer zijn: is er een rol binnen Ajax die bij mij past?"