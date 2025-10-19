De Zeeuw over Ajacied: "Iemand die altijd zijn mond open doet"

Demy de Zeeuw volgt Ajax nog altijd op de voet, maar tot nu toe kan hij weinig genieten van wat de club dit seizoen laat zien, dat laat hij weten in gesprek met Ajax Showtime .

“Wat ik mis, is een echte spelopvatting. Toen ik Van Gaal als trainer had, hadden we het altijd over ‘treintje drukzetten’. Dat soort dingen mis je gewoon. Het lijkt heel vrijblijvend.”

Volgens De Zeeuw ontbreekt het Ajax aan structuur en duidelijke tactische lijnen. “Ik zie niet echt een duidelijke lijn van hoe we spelen, hoe we druk zetten, hoe we verdedigen. Ik zie niet echt een harde tactische lijn. Je ziet dat er geen automatismen zijn. Dan speelt die middenvelder, dan weer die middenvelder. Het is lastig oordelen wat de oorzaak daarvan is, maar als je niet met vaste spelers speelt, krijg je ook geen vastigheden.”

De verantwoordelijkheid voor een duidelijke speelstijl ligt volgens De Zeeuw vooral bij de trainer. John Heitinga, die de druk in zijn nieuwe rol als trainer steeds meer voelt, speelde eerder met De Zeeuw in het Nederlands elftal. Daardoor kennen de twee elkaar goed. “Heitinga is een hele goeie gast, waarvan ik denk dat hij ook echt een trainer is. Dat heeft altijd in hem gezeten. Hij was altijd iemand die zijn mond opendeed, en serieus en professioneel was.”