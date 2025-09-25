De Zerbi prioriteert competitie: "Morgen belangrijker dan Ajax"

Roberto De Zerbi, trainer van Olympique Marseille, maakt duidelijk dat hij de Franse competitiewedstrijd tegen RC Strasbourg hoger inschat dan het Champions League-duel met Ajax. Op de persconferentie in aanloop naar het Ligue 1-duel op vrijdagavond benadrukte de Italiaanse coach het belang van een goede uitgangspositie in de competitie.

"Morgen is belangrijker dan de wedstrijd tegen Ajax", stelt De Zerbi. "Ik denk niet dat Ajax makkelijker of minder belangrijk is, maar meer vanwege Strasbourg. Het is een heel zware wedstrijd en als we winnen, staan ​​we als eerste in de ranglijst."

De Zerbi ziet een zege op Strasbourg als een ideale voorbereiding op het Europese affiche dat dinsdag 30 september op het programma staat. Olympique Marseille ontvangt dan Ajax in de groepsfase van de Champions League.

"Het is altijd mooi om onszelf zo hoog in de ranglijst te zien staan", vervolgt De Zerbi. "Er is geen betere manier om je voor te bereiden op de wedstrijd tegen Ajax dan door je te concentreren op de wedstrijd van morgen."