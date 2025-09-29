Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
De Zerbi roemt Ajax: "Ze zijn goed van start gegaan dit seizoen"

Niek
Roberto De Zerbi in Bernabeu
Roberto De Zerbi in Bernabeu Foto: © Pro Shots

Olympique Marseille neemt het dinsdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Ajax en trainer Roberto De Zerbi waakt voor onderschatting tegen de club uit Amsterdam. De oefenmeester is vol lof over de ploeg van trainer John Heitinga. 

"Ze eindigden als tweede in de competitie en zijn goed van start gegaan dit seizoen", sprak hij maandag op de persconferentie. "Ze zullen hierheen komen om deze wedstrijd te winnen. Ze hebben ook enkele goede jonge spelers. Ze zijn zeer agressief en spelen met durf, dat is het DNA van Ajax", aldus De Zerbi.

"Champions League-wedstrijden moeten altijd serieus worden genomen. Het is aan ons om hen onder druk te zetten", vervolgt hij vastberaden. "Maar ik denk dat wij de kwaliteiten hebben om Ajax pijn te doen. We hebben spelers die hen problemen kunnen bezorgen", beseft De Zerbi, die met Olympique Marseille ook nog op 0 punten staat. In de eerste groepswedstrijd bleek Real Madrid namelijk net iets te sterk in Spanje. 

"We hebben dit team samen opgebouwd om hier te kunnen zijn en hier ook te blijven. Het is moeilijk, maar we moeten met beide benen op de grond blijven", legt hij uit. "Wanneer je wint, moet je voorzichtig zijn omdat een nederlaag altijd op de loer ligt. En wanneer je verliest, moet je je niet laten ontmoedigen en niet alleen naar de kritiek van journalisten luisteren", besluit De Zerbi op de website van VI

