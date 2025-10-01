De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

Olympique Marseille won dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 (!) van Ajax en trainer Roberto De Zerbi was na afloop zeer tevreden. De Italiaanse oefenmeester sprak van een 'grote overwinning' in Frankrijk.

"We speelden de eerste 45 minuten heel goed tegen een goed team", blikt hij terug voor de camera van Ziggo Sport. "Het wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het heel moeilijk, omdat het moeilijk was om de positie van Gloukh in te schatten. We bereidden de wedstrijd op deze manier voor, man tegen man. Vooral in de eerste helft deden we dat heel goed", constateert De Zerbi.

Hij wist welke tactiek John Heitinga zou gaan hanteren. "Als je zo hoog druk wil geven, is dat moeilijk", reageert hij. "Je kan de tegenstander uit het oog verliezen en je kan controle verliezen. Wij deden dat heel goed, dat zag je heel goed bij de 1-0 van Paixão", vervolgt De Zerbi, die vol lof is over de voormalig Feyenoord-aanvaller. "Paixão is een heel goede speler, een groot talent. Hij liep een blessure op toen hij hier net was, maar gaat nu de goede kant op. Fysiek en mentaal. We zijn heel blij met hem."