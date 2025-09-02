AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax

#DeadlineDay | 'Vaclav Cerny gepresenteerd bij topclub in Turkije'

Sara
Vaclav Cerny in actie voor VfL Wolfsburg
Vaclav Cerny in actie voor VfL Wolfsburg Foto: © BSR Agency

De transferzomer is bezig aan zijn laatste uren. Het is vandaag 2 september en dat betekent dat de transfermarkt in Nederland om 23.59 uur sluit. Ajax is nog hard op zoek naar een nieuwe spits. Je volgt de ontwikkelingen op transfergebied van Ajax hier op de voet. 

18:58 uur: Vaclav Cerny heeft zijn transfer naar Besiktas te pakken. De oud-aanvaller van Ajax is dinsdag officieel gepresenteerd in Istanboel. De Tsjechische aanvaller tekent een contract voor drie jaar bij de Turkse topclub, met de optie voor nog een jaar. Cerny werd ook nog even gelinkt aan een terugkeer naar FC Twente, maar dat gerucht werd al snel de wereld uitgeholpen door de Tukkers. 

14.36 uur: Mike Verweij geeft ook aan dat de onderhandelingen tussen Ajax en Anderlecht moeizaam verlopen. De Amsterdammers zouden inmiddels ook de lijntjes hebben uitgegooid naar andere spitsen, mocht Dolberg niet haalbaar blijken.

13.44 uur: Ajax zou de voorwaarden voor de transfer van Kasper Dolberg willen wijzigen. In plaats van een reguliere transfer zou Ajax nu in willen zetten op een huurconstructie met optie tot koop. De medische keuring is daardoor uitgesteld, zo weet Inside020.

13.51 uur: Ajax meldde zich afgelopen weekend nog bij FC Twente om Mats Rots over te nemen. De Amsterdammers dachten aan een constructie met een ruilspeler. Volgens Ajax-insider Osservatore werd Kian Fitz-Jim gezien als een mogelijke optie om de deal te vereenvoudigen.

11:12 uur: Meer duidelijkheid over de transfer van Dolberg. Ajax zet in op een huur met een verplichte koopoptie. De contouren van een eventuele verbintenis zijn geschetst. De grootste hobbel is op dit moment Anderlecht, zo klinkt het in De Telegraaf. Op tafel ligt nu een hoge huursom voor één seizoen die na dat jaar zal worden afgetrokken van de transfersom die Anderlecht verlangt. Dit gaat om ongeveer 10 miljoen euro. 

10:52 uur: Ajax wil voor het middaguur duidelijkheid over Dolberg-deal, zo meldt De Telegraaf. Mochten de Belgen te veel geld vragen, dan schakelt de Amsterdamse clubleiding door naar de volgende spitsen op het lijstje.

10:42 uur: Volgens ESPN-analist Thijs Zwagerman is Kasper Dolberg dichtbij zijn gewilde transfer naar Ajax. De verwachting is dat Dolberg dinsdag medisch gekeurd wordt door Ajax, waarna hij in Amsterdam een meerjarig contract zal tekenen. 

9:06 uur: Ajacieden kunnen de komst van Hakim Ziyech vergeten. De 32-jarige Marokkaan werd maandag voorzichtig in verband gebracht met een terugkeer naar Amsterdam, maar door dat scenario kan een streep. Lees meer

7:43 uur: Ajax is goed op weg om de terugkeer van Kasper Dolberg dinsdag af te ronden. De Deense spits heeft een persoonlijk akkoord bereikt met de Amsterdamse club en Ajax lijkt de vervanger van de vertrokken Brian Brobbey binnen te hebben. Lees meer

Ajax Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
