2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Danilo keert terug in de Eredivisie: deal zo goed als beklonken'

Arthur
bron: Voetbal International
Danilo bij Rangers FC
Danilo bij Rangers FC Foto: © Pro Shots

NEC staat op het punt Danilo aan te trekken, zo meldt Voetbal International. De Braziliaanse spits, die eerder uitkwam voor onder andere Feyenoord, Ajax en FC Twente, wordt gehuurd van Rangers FC. 

De Schotse club had de speler deze winter liever definitief zien vertrekken naar Pafos FC, maar Danilo koos zelf voor een huurtransfer naar NEC en is onderweg naar Nederland.

Voor NEC komt de interesse niet onverwacht. Na het vertrek van Kento Shiogai zochten de Nijmegenaren naar een nieuwe spits. Danilo stond al langere tijd op de lijst met mogelijke versterkingen, maar het was onzeker of een transfer haalbaar was. Uiteindelijk is er toch een akkoord bereikt over een huurdeal met Rangers, zonder optie tot koop.

Ook het Cypriotische Pafos had zich recent in Schotland gemeld om Danilo te kopen, maar de spits gaf de voorkeur aan een terugkeer naar de Eredivisie en NEC. Pafos schakelde daarop door. Voor zijn komst moet Danilo nog een medische keuring bij NEC ondergaan. In de zomer van 2023 stapte Danilo over naar Rangers, waar hij nog vastligt tot medio 2028. Dit seizoen kwam hij in Schotland voornamelijk als invaller in actie, waardoor een tijdelijke transfer voor alle partijen aantrekkelijk werd.

