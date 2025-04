Dean James (24) heeft Ajax-tattoo: "Ik vind 'm super gelukt"

Dean James (24) is dit seizoen één van de uitblinkers bij Go Ahead Eagles, maar de vleugelverdediger werd in het verleden weggestuurd bij de jeugdopleiding van Ajax. James laat weten dat veel talenten van zijn generatie uiteindelijk het profvoetbal hebben gehaald.

"Botman, Dest, Bakker, Gorter, Ekkelenkamp, Castillo, Redan en Margaret", somt hij op in gesprek met ELF Voetbal. "In de F1 speelde ik ook nog met Tommy St. Jago. Vanuit die jeugdperiode heb ik nog een vriendengroepje waarmee we op vakantie gaan. De laatste keer naar Mykonos. Naast Botman en De Boer horen Giovanni de la Vega en Dani van Steijn daarbij", verklapt James, die veel tattoo's op zijn lichaam heeft staan.

Op zijn linkerarm staat een jongetje in Ajax-tenue (met rugnummer 11) onderaan een trap. Hij heeft een bal vast en kijkt omhoog naar een poort. "Dat jongetje heeft een flinke bos krullen. Had ik vroeger ook", blikt hij terug. "Ik heb een foto van mezelf uit die periode en een foto van een poppertje meegenomen naar mijn tattoo-artiest. Ik vind 'm super gelukt. Ik krijg er veel complimenten over. Waar ik zelf nu ben op die trap? Goede vraag. Ik hoop nog niet eens halverwege", besluit James, die met 'Kowet' in de bekerfinale staat. Go Ahead Eagles speelt op Tweede Paasdag in De Kuip tegen AZ.