Dean James getipt bij Ajax: "Een interessante, haalbare optie"

Ajax is op zoek naar een nieuwe linksback. De Amsterdammers hadden hun pijlen gericht op voormalig Feyenoord-verdediger Quilindschy Hartman van Burnley, maar moeten doorschakelen. Volgens Tijmen Gerritsen van FCUpdate zijn er interessante opties voor Ajax, waarvan twee in de Eredivisie.

"Een interessante, haalbare optie is Dean James", schetst Gerritsen. "De linksback van Go Ahead Eagles heeft zich dit seizoen zowel nationaal als in Europa laten zien en is uitgegroeid tot een vaste waarde in Deventer."

"James is comfortabel aan de bal, heeft de nodige aanvallende dreiging en is gewend aan het spelen op Eredivisie-niveau", vervolgt hij. "Daarnaast beschikt James volgens de database van FootballTransfers over een marktwaarde van 1,5 miljoen euro: een bedrag dat nog op te hoesten valt voor Ajax."

Een andere optie loopt bij FC Utrecht. "Sportief gezien is Souffian El Karouani misschien wel de meest complete linksback van de Eredivisie. De verdediger van FC Utrecht blinkt uit met zijn traptechniek en aanvallende bijdrage en staat dit seizoen al op negen assists in de competitie. Verdedigend kan El Karouani nog stappen zetten, maar zijn profiel past uitstekend bij het Ajax-voetbal: dominant, aanvallend en creatief vanaf de flank."

Gerritsen ziet echter ook een kanttekening. "Daar staat tegenover dat hij vermoedelijk een flinke investering vergt. El Karouani staat in de belangstelling van meerdere clubs, zoals Fenerbahçe en West Ham United. Die clubs hebben meer te besteden dan Ajax", besluit hij.