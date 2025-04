Dean James kon naar Feyenoord: "Maar Denzel speelde al bij Ajax"

"Dat zag ik zitten, maar Denzel (zijn broer, red.) speelde al bij Ajax", blikt hij terug in gesprek met ELF Voetbal. "Dat zou te ingewikkeld worden met brengen en halen. Pas vanaf het laatste jaar van de basisschool zet Feyenoord busjes in om jeugdspelers op te halen. Mijn vader belde naar Ajax en vroeg of ik mocht meetrainen. Dat pakte goed uit. Zo werden Denzel en ik tegelijk opgevangen en thuisgebracht", aldus James.

Het nummer 11 heeft hij in een tattoo op zijn lichaam staan en dat heeft een bijzondere betekenis voor hem. "Mijn broer Denzel is altijd mijn voorbeeld geweest", legt hij uit. "Ik keek op naar hem. Hij is zes jaar ouder en speelde in de jeugd van Ajax altijd met 11. Net als ik later, want ik was net nog linksbuiten. Op die positie werd ik gescout door Ajax en op die positie verliet ik de club op mijn veertiende. Pas bij FC Volendam werd ik linksback", vertelt James, die wel snapt dat hij in het verleden moest vertrekken bij de club uit Amsterdam.

"Ik had mijn lengte niet mee. Ik was heel klein, licht. Daardoor te gemakkelijk van de bal te zetten", beseft hij. "Ik heb de genen van mijn vader meegekregen. Denzel juist die van mijn moeder. Op mijn veertiende werd mijn vader gebeld door mijn jeugdtrainer van Ajax met het bericht dat ze niet verder wilden. In een gesprek op De Toekomst is het besluit uitgebreider toegelicht. Mijn gevoel? Ik was opgelucht. Ik was het plezier verloren door constant te moeten presteren. De druk was groot. Dit besluit heeft me achteraf geholpen in mijn carrière.”