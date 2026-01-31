'Debacle Ajax in Europa krijgt gevolgen': "Volledig verdampt"

De dramatische resultaten van de Nederlandse clubs in Europa laten diepe sporen na en zullen waarschijnlijk langdurige gevolgen hebben. De financiële impact is groot voor alle profclubs, dat meldt Algemeen Dagblad .

PSV, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en vooral de tegenvallende prestaties van Feyenoord en Ajax behaalden dit seizoen veel minder punten in Europa dan vooraf mogelijk leek. De conclusie is na deze week hard en duidelijk: binnen één seizoen is de comfortabele uitgangspositie van Nederland op de zogenaamde UEFA-coëfficiëntenranglijst volledig verloren. Al vanaf volgend jaar, 2027, moeten de Nederlandse clubs daardoor één waardevolle Europese plek afstaan.

Portugal heeft inmiddels ingehaald, en zelfs Polen en Tsjechië zitten de Eredivisie op de hielen. "Afgelopen zomer hadden we nog 95% kans om onze zesde plaats ook na 2027 te behouden", zegt Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, vanuit zijn kantoor in Zeist. "We lagen echt riant voor op onze belager Portugal. Maar die voorsprong is binnen een handvol maanden volledig verdampt."

Het Europese rampseizoen heeft grote financiële gevolgen voor het hele Nederlandse voetbal. Niet alleen verliest de Eredivisie vrijwel zeker een rechtstreekse plek in de Champions League, álle clubs in de Eredivisie gaan dit rechtstreeks in hun portemonnee voelen. "Het betekent dat we vanaf volgend jaar 70 à 80 miljoen euro mislopen”, zegt De Jong. „Dat wordt tot diep in de Keuken Kampioen Divisie gevoeld", besluit hij.