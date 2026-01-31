Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Debacle Ajax in Europa krijgt gevolgen': "Volledig verdampt"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Fred Grim en Anton Gaaei in Villarreal
Fred Grim en Anton Gaaei in Villarreal Foto: © Pro Shots

De dramatische resultaten van de Nederlandse clubs in Europa laten diepe sporen na en zullen waarschijnlijk langdurige gevolgen hebben. De financiële impact is groot voor alle profclubs, dat meldt Algemeen Dagblad.

PSV, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en vooral de tegenvallende prestaties van Feyenoord en Ajax behaalden dit seizoen veel minder punten in Europa dan vooraf mogelijk leek. De conclusie is na deze week hard en duidelijk: binnen één seizoen is de comfortabele uitgangspositie van Nederland op de zogenaamde UEFA-coëfficiëntenranglijst volledig verloren. Al vanaf volgend jaar, 2027, moeten de Nederlandse clubs daardoor één waardevolle Europese plek afstaan.

Portugal heeft inmiddels ingehaald, en zelfs Polen en Tsjechië zitten de Eredivisie op de hielen. "Afgelopen zomer hadden we nog 95% kans om onze zesde plaats ook na 2027 te behouden", zegt Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, vanuit zijn kantoor in Zeist. "We lagen echt riant voor op onze belager Portugal. Maar die voorsprong is binnen een handvol maanden volledig verdampt."

Het Europese rampseizoen heeft grote financiële gevolgen voor het hele Nederlandse voetbal. Niet alleen verliest de Eredivisie vrijwel zeker een rechtstreekse plek in de Champions League, álle clubs in de Eredivisie gaan dit rechtstreeks in hun portemonnee voelen. "Het betekent dat we vanaf volgend jaar 70 à 80 miljoen euro mislopen”, zegt De Jong. „Dat wordt tot diep in de Keuken Kampioen Divisie gevoeld", besluit hij.

Adin Licina

'Ajax ziet gewild transfertarget in Italië bij Juventus tekenen'

Fred bij Fenerbahce

'Fred niet naar Ajax? Komst midenvelder wordt lastig verhaal'

David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

