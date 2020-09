Geschreven door Kevin Ligtvoet 20 sep 2020 om 19:09

Mohammed Kudus maakte vandaag zijn officiële debuut voor Ajax. Hij speelde 90 minuten in eigen huis tegen RKC en werd gelijk uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Hij was zelf erg tevreden over het spel en de drie punten.

De middenvelder vond dat het hele team vandaag goed speelde: “Ik kan alleen maar blij zijn met mijn debuut. Ik denk dat ik zelf goed speelde, het team liep lekker en we hebben gewonnen. Het is erg fijn om te debuteren met drie punten.”

De nieuwkomer had gisteren al gehoord dat hij zou starten: “Ik hoorde het de dag voor de wedstrijd zodat ik me goed kon voorbereiden, maar eigenlijk maakt dat niet uit. Ik ben altijd klaar om te spelen. Het maakt me ook niet heel veel uit waar ik sta. Ik kan ook wat aanvallender, maar wat meer richting de verdediging is ook geen probleem. Ik ben altijd blij om dingen te leren en nieuwe posities te leren kennen. Mijn favoriete plek blijft op ’10’, maar ik vind het helemaal niet erg om wat meer terug te zakken.”

Mohammed Kudus werd vandaag gelijk uitgeroepen tot man van de wedstrijd: “Het is een hele speciale dag vandaag. Het hele team speelde goed en om dan uitgeroepen te worden als man van de wedstrijd is erg tof.”