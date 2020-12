Geschreven door Jessica Westdijk 16 dec 2020 om 19:12

Het was flink puzzelen voor Erik ten Hag voorafgaand aan het duel met FC Utrecht. Vanwege blessures, schorsingen en andere redenen zijn veel spelers niet inzetbaar. Daarom moest Ten Hag creatief zijn en dat resulteert dan ook in een wat anders opstelling dan normaal.

Kjell Scherpen maakt vanavond zijn debuut in het Ajax-shirt. Tegen FC Midtjylland leek het daar al even op, maar toen werd Andre Onana toch nog ingevlogen. Vanavond mag Scherpen zich dus wel laten zien. Ook is er een basisplaats voor Devyne Rensch, die pas geleden nog zijn debuut maakte in Ajax 1. Verder is er weer eens plaats voor Edson Álvarez op het middenveld.

Ajax treedt aan met de volgende 11: Scherpen; Rensch, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Labyad, Tadic.