Deense club niet geheimzinnig: "Dolberg valt in die categorie"

Dolberg keerde een jaar geleden terug bij Ajax, maar kende geen gelukkig seizoen in Amsterdam. Jordi Cruijff zou de Deense spits, die nog tot medio 2029 vastligt bij Ajax, deze zomer alweer willen verkopen en FC Midtjylland is in de markt.

Sportief directeur Kristian Bach Bak doet niet geheimzinnig over de interesse. "Dolberg valt voor ons in dezelfde categorie als Philip Billing, die we hebben gehaald om een ​​belangrijke steunpilaar voor ons te worden. Er zijn veel goede Scandinavische spelers die een steunpilaar kunnen zijn en Dolberg kunnen we inzetten in een rol waar hij goed in past", laat hij weten aan het Deense Campo.