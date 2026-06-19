Deense club niet geheimzinnig: "Dolberg valt in die categorie"
FC Midtjylland wil zich deze zomer graag versterken met Kasper Dolberg. De Deense club heeft de interesse in de spits van Ajax inmiddels bevestigd.
Dolberg keerde een jaar geleden terug bij Ajax, maar kende geen gelukkig seizoen in Amsterdam. Jordi Cruijff zou de Deense spits, die nog tot medio 2029 vastligt bij Ajax, deze zomer alweer willen verkopen en FC Midtjylland is in de markt.
Sportief directeur Kristian Bach Bak doet niet geheimzinnig over de interesse. "Dolberg valt voor ons in dezelfde categorie als Philip Billing, die we hebben gehaald om een belangrijke steunpilaar voor ons te worden. Er zijn veel goede Scandinavische spelers die een steunpilaar kunnen zijn en Dolberg kunnen we inzetten in een rol waar hij goed in past", laat hij weten aan het Deense Campo.
Hoeveel Dolberg moest kosten, is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of de spits open staat voor een terugkeer naar zijn geboorteland.
Zet in op Nederland tegen Zweden!
Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Zweden. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Ajax legt talent vast: "Hij weet nu al het verschil te maken"
'Ronald Koeman stopt na WK: drie oud-trainers Ajax staan klaar'
Deense club niet geheimzinnig: "Dolberg valt in die categorie"
'Ajax, Feyenoord en PSV grijpen naast talentvolle aanvaller (17)'
'Meer details over Henrique-deal: Ajax tast diep in de buidel'
Ten Hag als bondscoach van Oranje? "Dat ambieer ik best wel"
Litmanen schittert bij ingang Ajax: "Supermooi geworden" (video)
Oranje moet vrezen: "Nederland is echt kansloos tegen Marokko"
Beuker legt talent (18) vast bij Ajax: "Intelligente verdediger"
'Ajax heeft beet; Braziliaan geeft ja-woord aan de Amsterdammers'
Erik ten Hag over Ajax-pupil: "Dat mist Oranje nog wel eens"
Nieuwe WK-regels komen binnenkort naar de Eredivisie: "Absoluut"
Theo Janssen over periode bij Oranje: "Ik werd heel cynisch"
'Ajax gaat vol voor komst van AS Monaco-speler van tien miljoen'
'Feyenoord legt contractvoorstel neer bij jonge Ajax-aanvaller'
'Bij Ajax genoemde doelman (27) wil snel vertrekken uit Spanje'
'Tadic laat contract ontbinden en vertrekt bij club uit VAE'
'Ajax troeft concurrentie af en strikt Marokkaanse wereldkampioen'
Eredivisionist geïnteresseerd in Weghorst: "Wie wil zo'n spits niet?"
Wesley Sneijder: "Dat is bullshit, dat is echt de grootste onzin"
'Sparta Rotterdam ligt op kop om gewilde Ajacied in te lijven'
Valentijn Driessen bekritiseert Ajax-speler: "Gewoon dramatisch"
BREAKING | Ziggo stopt als hoofdsponsor bij Ajax: "Logisch moment"
Berghuis over teleurstellend seizoen Ajax: "Dat zegt ook alles"
Van der Vaart biedt excuses aan na racisme: "Enorm spijt van"
Beuker strikt keeper bij Ajax: "Het is een atletische doelman"
Sneijder haalt uit na kritiek: "Dat is die komiek aan de bar?"
'Jordi Cruijff wil verbouwen: Ajax neemt afscheid van drietal'
Driessen wil wissel bij Oranje: "Koeman moet een signaal afgeven"
Bas Nijhuis hoort salaris van Gerard Joling: "Ik ga ook zingen"