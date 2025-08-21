Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Defensieve puzzel voor John Heitinga: "Hij overtuigde daar niet"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

De defensieve puzzel bij Ajax is nog altijd niet volledig gelegd, maar duidelijk is dat trainer John Heitinga verschillende opties afweegt om zijn opbouw vanuit achteruit te optimaliseren.

Zoals Lentin Goodijk het beschrijft namens Voetbal International: "Heitinga wil graag met drie verdedigers opbouwen" en past daar zijn keuzes op rechts- en linksback op aan.

Op rechts wordt nog gezocht naar stabiliteit: "Gaaei overtuigde daar niet", aldus Goodijk over diens optreden als hoogstaande vleugelverdediger tegen Go Ahead Eagles. Regeer biedt meer flexibiliteit, terwijl Lucas Rosa vooral als stand-in fungeert.

In het hart van de defensie ontstaat een luxeprobleem: "Met Sutalo en Itakura heeft Ajax dan een centrum met veel internationale ervaring en defensief spelinzicht", stelt Goodijk. De terugkeer van Josip Sutalo en de komst van Ko Itakura dwingen Heitinga na te denken over de rol van Youri Baas, die juist als centrale verdediger uitblonk. "Haalt Heitinga Baas weg uit de as, dan levert Ajax daar opbouwende kwaliteit in", waarschuwt Goodijk.

Ook het vertrek van Jorrel Hato laat zijn sporen na. "Ajax heeft hoe dan ook een jasje uitgedaan met het vertrek van Jorrel Hato", stelt Goodijk stellig. Of de oplossing bij Owen Wijndal of Baas op linksback ligt, zal afhangen van de tegenstander en de opbouwvariant die Heitinga wil benutten.

Gerelateerd:
Kenneth Taylor

'West Ham ziet Diouf voor Inter kiezen en kijkt naar Taylor'

0
Noa Lang namens Napoli

Lang worstelt onder Conte: "Hij kon zijn benen niet meer bewegen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd