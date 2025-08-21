Defensieve puzzel voor John Heitinga: "Hij overtuigde daar niet"

De defensieve puzzel bij Ajax is nog altijd niet volledig gelegd, maar duidelijk is dat trainer John Heitinga verschillende opties afweegt om zijn opbouw vanuit achteruit te optimaliseren.

Zoals Lentin Goodijk het beschrijft namens Voetbal International: "Heitinga wil graag met drie verdedigers opbouwen" en past daar zijn keuzes op rechts- en linksback op aan.

Op rechts wordt nog gezocht naar stabiliteit: "Gaaei overtuigde daar niet", aldus Goodijk over diens optreden als hoogstaande vleugelverdediger tegen Go Ahead Eagles. Regeer biedt meer flexibiliteit, terwijl Lucas Rosa vooral als stand-in fungeert.

In het hart van de defensie ontstaat een luxeprobleem: "Met Sutalo en Itakura heeft Ajax dan een centrum met veel internationale ervaring en defensief spelinzicht", stelt Goodijk. De terugkeer van Josip Sutalo en de komst van Ko Itakura dwingen Heitinga na te denken over de rol van Youri Baas, die juist als centrale verdediger uitblonk. "Haalt Heitinga Baas weg uit de as, dan levert Ajax daar opbouwende kwaliteit in", waarschuwt Goodijk.

Ook het vertrek van Jorrel Hato laat zijn sporen na. "Ajax heeft hoe dan ook een jasje uitgedaan met het vertrek van Jorrel Hato", stelt Goodijk stellig. Of de oplossing bij Owen Wijndal of Baas op linksback ligt, zal afhangen van de tegenstander en de opbouwvariant die Heitinga wil benutten.