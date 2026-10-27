Degryse lyrisch over oud-Ajacied: "Wie in Europa is sneller?"
Carlos Forbs blijft hoge ogen gooien bij Club Brugge. De voormalige aanvaller van Ajax leverde tijdens de 3-2-overwinning op STVV twee assists af en werd door Marc Degryse uitgeroepen tot de beste speler van het weekend in België.
Degryse vindt dat Forbs zich de laatste weken razendsnel ontwikkelt. Na zijn sterke optredens tegen Inter en RC Lens in de Champions League was de Portugees ook tegen STVV voortdurend bij het gevaar betrokken.
"Zijn voorbije tien dagen zijn zonder overdrijven indrukwekkend geweest: de twee Champions League-wedstrijden tegen Inter en Lens en nu deze prestatie tegen Sint-Truiden. Ik heb genoteerd: Forbs was zondagmiddag bij tien gevaarlijke acties van Club betrokken", vertelt Degryse aan Het Laatste Nieuws.
Forbs slaagde er tijdens zijn periode bij Ajax niet in om de hoge verwachtingen waar te maken. Volgens Degryse werd er vanuit Amsterdam zelfs lacherig gereageerd toen de vleugelaanvaller naar Club Brugge vertrok.
"Toen hij van Ajax kwam, werd met hem gelachen in Amsterdam", vervolgt de analist. "Dat zal, denk ik, te maken hebben gehad met zijn beperkte behendigheid in de kleine ruimtes. De snelheid en de dribbel heeft Forbs altijd gehad, maar inderdaad, toen hij in Brugge aankwam, had hij moeite met snel kaatsen en die kleine pasjes in de korte ruimte."
Inmiddels heeft Forbs ook op dat vlak flinke stappen gezet. Daar profiteert vooral spits Nicolò Tresoldi van, die tegen STVV twee keer scoorde op aangeven van de oud-Ajacied.
"Bij alles wat Forbs hem aangeeft, hoeft Tresoldi maar zijn voet ertegenaan te zetten of hij kan in twee tijden spelen. Bovendien gaat alles bij Forbs over de grond. Zelden geeft hij een voorzet op halve hoogte, waarvoor je als spits acrobatische toeren nodig hebt."
Degryse vraagt zich zelfs af of er momenteel een snellere speler rondloopt op de Europese velden. "Dat alles combineert hij met een fenomenale snelheid. Ik vraag mij zelfs af wie in het Europese voetbal nóg sneller is dan Forbs."
Ook zonder bal ziet de Belgische oud-international een completere speler dan tijdens zijn periode in Amsterdam. "Je zult zelden zien dat Forbs iemand in zijn rug laat weglopen."
Forbs staat dit seizoen na twaalf officiële wedstrijden op drie doelpunten en acht assists. Tijdens de 3-4-overwinning op Inter leverde hij twee assists. Op 4 november wacht met PSV de volgende Nederlandse tegenstander in de Champions League.
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Degryse lyrisch over oud-Ajacied: "Wie in Europa is sneller?"
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