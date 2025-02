Deijl focust zich op Ajax-duel: "Dat zou ik zeker niet adviseren"

Terwijl de halve finale tegen PSV lonkt, moet Go Ahead Eagles eerst nog langs Ajax. Aanvoerder Mats Deijl laat zijn gedachten gaan over verschillende scenario’s in een interview met De Stentor.

Op een zaterdagmiddag krijgt Deijl een anonieme beller aan de lijn met een opmerkelijke deal. Wat als hij zou moeten kiezen tussen twee keer met 10-0 verliezen in de competitie tegen Ajax en PSV, maar daarmee wel de bekerfinale zou halen? Hij lacht even en weegt zijn woorden zorgvuldig. "Nu moet ik oppassen, want straks word ik geschorst, haha. Twee keer 10-0 verliezen, dat vind ik wel erg veel, maar ik ga dan toch de bekerfinale spelen. Dat is toch iets ongekends? Ik denk dat je dat nooit meer vergeet", verklaart de aanvoerder van Go Ahead Eagles.

Ook de waarde van een bekerfinale tegenover competitiewinsten komt ter sprake. Met 35 punten op de teller maakt Deijl zich daar niet meer druk om. "Vijf wedstrijden terug had ik misschien anders gekozen, maar nu is het heel makkelijk. De bekerfinale is voor iedereen heel veel waard", vertelt Deijl.

Deijl is resoluut als het gaat om het sparen van spelers voor de halve finale tegen PSV. Hij wil vol voor de wedstrijd tegen Ajax gaan. "Nee, nee, nee, dat zou ik zeker niet adviseren. We zijn fit en hebben laten zien meerdere wedstrijden per week aan te kunnen." Hij beseft dat de halve finale nog niet direct op de voorgrond staat. "Als het zondag klaar is en maandag de koppies richting PSV gaan, zal iedereen langzaam beseffen: 'Oh shit, ja, we spelen halve finale beker'."

Dan wordt er een beslissend moment geschetst: in de laatste minuut van een wedstrijd staat het 1-1 en een tegenstander gaat alleen op de keeper af. Zou Deijl hem neerhalen en daarmee een rode kaart riskeren? Hij blijft kalm en resoluut. "Nee, dan haal ik ’m niet neer." Zelfs bij een 1-2 achterstand blijft hij bij zijn standpunt. "Ik zou dat überhaupt niet doen, want dan ga je er met rood af en mis je twee of drie wedstrijden." Met vertrouwen kijkt hij vooruit. "Ik laat hem lopen en ga uit van de kwaliteit van onze keeper", aldus Deijl.