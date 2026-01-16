Het laatste Ajax Nieuws
Deijl is er niet gerust op tegen Ajax: "Wordt een lastig karwei"
Mats Deijl Foto: © BSR Agency
Mats Deijl laat aan VoetbalPrimeur weten dat hij aankomende zaterdag met een gevoel van onderschatting afreist naar het uitduel met Ajax.
Ondanks de 6-0 nederlaag van de Amsterdammers bij AZ in de KNVB Beker, blijven zij volgens de aanvoerder van Go Ahead Eagles altijd een lastige tegenstander.
"Dat zal wel even pijn doen, maar ik ga ervan uit dat ze er zaterdag gewoon weer staan", zegt Deijl over het verlies van Ajax. "Dus wij moeten op en top scherp en fris zijn om het ze zo moeilijk mogelijk te maken. Het zal een lastig karwei worden", voegt de rechtsback toe, die met Go Ahead eerder won van Heracles Almelo in de KNVB Beker.
