Geschreven door Idse Geurts 18 mrt 2022 om 10:03

Bayern München lijkt serieuze interesse te hebben in een aantal spelers van Ajax. Afgelopen dinsdag zaten er immers twee directieleden van de Duitse topclub op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA. Dit meldt de Duitse krant BILD in een podcast. Hasan Salihamidzic en Marco Neppe keken gezamenlijk naar de verloren Champions League wedstrijd van Ajax tegen Benfica.

Het is al bekend dat Bayern interesse heeft in Ryan Gravenberch, maar ook andere spelers van Ajax hebben de aandacht van de Duitsers getrokken. Zo meldt BILD-journalist Christian Falk dat de delegatie van Bayern ook heeft gekeken naar Noussair Mazraoui en Antony. “Op dit moment zoekt Bayern voor komend seizoen een centrale verdediger, een centrale middenvelder, een rechtsback én een rechtsbuiten”, stelt de journalist. Hier lijkt Bayern dus te zijn uitgekomen bij Ajax. “Mazraoui zou een back-up kunnen zijn voor Benjamin Pavard, die bovendien liever centraal speelt. En dan is het nog de vraag of Serge Gnabry gaat verlengen. In dat geval zou Antony de man zijn: ook hij speelt en schittert bij Ajax”, besluit Falk.

Toch lijkt het niet aannemelijk dat zowel Gravenberch, Antony, als Mazraoui naar Bayern vertrekken. Mazraoui lijkt naar FC Barcelona te vertrekken en Bayern lijkt niet aan de vraagprijs voor Gravenberch te willen voldoen. Daarnaast laat Ajax Antony ook niet voor een klein bedrag gaan. Normaal gesproken geeft Bayern geen exorbitante bedragen uit aan spelers, dus of de Duitsers eruit komen met Ajax is nog maar de vraag.