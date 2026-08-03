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Ajax historie & oud-spelers

'Delegatie van KNVB sprak urenlang met voormalig Ajacied'

Max
bron: Voetbal International
Nigel de Jong en Gijs de Jong
Nigel de Jong en Gijs de Jong Foto: © BSR Agency

Michael Reiziger geldt nog altijd als een voorname kandidaat om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Dat schrijft Voetbal International

Reiziger is bij de bond al weken een kandidaat voor de opvolging van Ronald Koeman. Nu droomkandidaat Arne Slot heeft afgezegd, lijkten de de gesprekken geïntensiveerd. Zondag werd de voormalig Ajacied gespot met een delegatie van de KNVB.

De trainer van Jong Oranje zou urenlang hebben gesproken met technisch directeur Nigel de Jong en technische commissaris Clarence Seedorf. Het is afwachten of de voetbalbond Reiziger daadwerkelijk naar voren gaat schuiven voor het Nederlands elftal. 

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