Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Demy de Zeeuw terug naar Ajax? "Ik heb wel een groot netwerk"

Sara
bron: AjaxShowtime
Demy de Zeeuw
Demy de Zeeuw Foto: © BSR Agency

Demy de Zeeuw sluit een terugkeer bij 'zijn' club Ajax niet uit. De voormalig Ajacied gaat desgevraagd in op de vraag of hij ook nog een functie zal bekleden bij Ajax. 

"Ik ben nu op een hele andere manier betrokken. Ik doe nu veel op social, marketing en media. Dat is wel iets wat mij ligt. Ik weet niet wat de toekomst mij brengt. Het lijkt me wel leuk om iets te doen. Als het moment daar is, lijkt me dat leuk", vertelt hij in gesprek met Ajax Showtime

De Zeeuw weet echter wel dat alleen Ajax-DNA hebben niet genoeg is. "Maar dan moet ik ook goed genoeg zijn om die functie te bekleden. Niet alleen omdat ik een Ajax-verleden heb. Je moet ook echt dingen hebben gepresteerd wil je zo’n job goed kunnen vervullen en daar ben ik nu nog niet goed genoeg voor", is hij realistisch. 

Een rol als commercieel directeur ziet hij misschien wel zitten, maar voorlopig nog niet. "Volgens mij doen ze het commercieel heel goed bij Ajax. Ik heb wel een groot netwerk, ook internationaal, maar tot nu toe ben ik erg druk met 433 en de FIFA-werkzaamheden. Als ik wat ouder ben, is het misschien leuk om dingen voor 'mijn' club te verrichten."

Gerelateerd:
Mike Zonneveld

Oud-Ajacied onthult: "Deed voor de gein een Feyenoord-shirt aan"

0
Johan Derksen

Derksen hekelt oud-speler Ajax: "Had bij Barcelona moeten spelen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax Het laatste Ajax Nieuws Demy de Zeeuw
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd