Demy de Zeeuw terug naar Ajax? "Ik heb wel een groot netwerk"

Demy de Zeeuw sluit een terugkeer bij 'zijn' club Ajax niet uit. De voormalig Ajacied gaat desgevraagd in op de vraag of hij ook nog een functie zal bekleden bij Ajax.

"Ik ben nu op een hele andere manier betrokken. Ik doe nu veel op social, marketing en media. Dat is wel iets wat mij ligt. Ik weet niet wat de toekomst mij brengt. Het lijkt me wel leuk om iets te doen. Als het moment daar is, lijkt me dat leuk", vertelt hij in gesprek met Ajax Showtime.

De Zeeuw weet echter wel dat alleen Ajax-DNA hebben niet genoeg is. "Maar dan moet ik ook goed genoeg zijn om die functie te bekleden. Niet alleen omdat ik een Ajax-verleden heb. Je moet ook echt dingen hebben gepresteerd wil je zo’n job goed kunnen vervullen en daar ben ik nu nog niet goed genoeg voor", is hij realistisch.

Een rol als commercieel directeur ziet hij misschien wel zitten, maar voorlopig nog niet. "Volgens mij doen ze het commercieel heel goed bij Ajax. Ik heb wel een groot netwerk, ook internationaal, maar tot nu toe ben ik erg druk met 433 en de FIFA-werkzaamheden. Als ik wat ouder ben, is het misschien leuk om dingen voor 'mijn' club te verrichten."