2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Den Uil baalt in ArenA: "Over dat gedeelte waren we niet tevreden"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Ruben den Uil in de Aren A
Ruben den Uil in de Aren A Foto: © Pro Shots

Ruben den Uil is trots op de manier waarop zijn Excelsior zich heeft weten te presenteren tegen Ajax. Dankzij een dappere spelopvatting, wisten de Kralingers een punt mee te nemen uit de ArenA. 

"We zijn niet zo blij met wat we in de eerste zestig minuten aan de bal lieten zien, maar ik vond dat we het verdedigend heel goed voor elkaar hadden. We zetten Ajax onder druk", aldus Den Uil in gesprek met ESPN. "Ajax kreeg drie kansen, waarvan ze er twee binnenschieten. Dat waren allemaal momenten waarop we op eigen helft de bal kwijtraakten. Over dat gedeelte waren we niet tevreden, maar over het verdedigen wel."

Niet alleen moet je als kleine club tegenhouden, maar ook naar voren drukken. Dat is een kunst. "Dat is de uitdaging als je tegen Ajax speelt. Je moet goed zijn aan de bal, om zo zelf kansen te creëren. Alleen je wilt in ieder geval niet in balbezit op de eigen helft kansen weggeven."

Den Uil meent dat het druk zetten van Excelsior goed werkte. "Ik vind dat we heel erg goed druk hebben gezet en Ajax heel vaak heel goed onder druk hebben gezet. Zij hebben alleen spelers die daar dan alsnog onderuit kunnen spelen. Als we tactisch naar de wedstrijd gaan kijken, denk ik dat het van een heel aardig niveau was van Excelsior."

