Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Den Uil lyrisch: "Voor elke Eredivisieploeg een geweldige speler"

Max
bron: ESPN
Ruben den Uil
Ruben den Uil Foto: © BSR Agency

Ruben den Uil is lyrisch over Noah Naujoks. De trainer van Excelsior denkt dat de aanvallende middenvelder een stap hogerop kan. 

Naujoks moest de wedstrijd tussen Excelsior en PSV zaterdagavond aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. Een enorme domper voor de Rotterdammers. "Voor elke Eredivisie-ploeg is dit echt een geweldige speler", stelt Den Uil over Naujoks bij ESPN.

Verslaggever Jan Joost van Gangelen vraagt door op het complimenten van Den Uil. "Je zegt eigenlijk: die misstaat niet in de selectie van PSV, Feyenoord of Ajax?" Daar wil Den Uil geen antwoord op geven. "Dat is aan andere trainers om te beoordelen", klinkt het. "Het gaat om potentie."

De oefenmeester vergelijkt het met Sven Mijnans. "Hij is ook iemand die zich keer op keer doorontwikkelt. Dat brengt hem nu tot PSV. Wij hebben bij Excelsior heel veel spelers die de potentie hebben om aan te haken op een hoger niveau, daar ben ik van overtuigd."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen niet overtuigd van Ajacieden: "Geen verschilmakers"

0
Michel in het Tolka Park Stadium

Opstelling Ajax bekend: Steven Berghuis terug in de basis

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Den Uil lyrisch: "Voor elke Eredivisieploeg een geweldige speler"

Driessen niet overtuigd van Ajacieden: "Geen verschilmakers"

Opstelling Ajax bekend: Steven Berghuis terug in de basis

Ajax dacht aan voormalig PSV'er: "Spraken met Jordi Cruijff"

FOTO'S | Ajax komt in Parijs met groot spandoek voor Mika Godts

Vahle twijfelt over Ajax-transfer: "Weet niet of het de beste stap is"

Godts dolblij met transfer: "Het is de beste club ter wereld"

Henk Spaan op de bres voor Ajacied: "Hij wil weg bij Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws