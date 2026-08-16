Den Uil lyrisch: "Voor elke Eredivisieploeg een geweldige speler"

Ruben den Uil is lyrisch over Noah Naujoks. De trainer van Excelsior denkt dat de aanvallende middenvelder een stap hogerop kan.

Naujoks moest de wedstrijd tussen Excelsior en PSV zaterdagavond aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. Een enorme domper voor de Rotterdammers. "Voor elke Eredivisie-ploeg is dit echt een geweldige speler", stelt Den Uil over Naujoks bij ESPN.

Verslaggever Jan Joost van Gangelen vraagt door op het complimenten van Den Uil. "Je zegt eigenlijk: die misstaat niet in de selectie van PSV, Feyenoord of Ajax?" Daar wil Den Uil geen antwoord op geven. "Dat is aan andere trainers om te beoordelen", klinkt het. "Het gaat om potentie."