Den Uil: "Nooit de bedoeling geweest Ajax te kakken te zetten"

Excelsior-trainer Ruben den Uil heeft voorafgaand aan het competitieduel met FC Groningen gereageerd op zijn analyse in Goedemorgen Eredivisie. Vorige week besprak Den Uil aan de hand van wedstrijdbeelden hoe hij zijn ploeg had klaargestoomd om Ajax te verslaan. Hij was onder de indruk van het gemak waarmee zijn team Ajax zowel met als zonder bal onder druk zette.

"Het is er meer over gegaan na afloop dan ik had verwacht", geeft Den Uil aan bij ESPN. "Het is denk ik ook een beetje opgeklopt en uit zijn verband getrokken. Het is mijn bedoeling geweest afgelopen zondag om inhoudelijk een stuk mee te brengen en onze speelwijze, op dat moment tegen Ajax, te analyseren. Als ik erop terugkijk dan had ik het nog meer kunnen hebben over Excelsior en wat minder over Ajax."

Den Uil benadrukt: "Het is nooit mijn bedoeling geweest om Ajax of een collega-trainer te kakken te zetten. Het is wel mijn bedoeling geweest om wat te vertellen over onze speelwijze in relatie tot het thema keeper wel of niet onder druk zetten. Hier leer ik ook weer van. Nogmaals, het was niet persoonlijk bedoeld."