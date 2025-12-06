Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Den Uil: "Nooit de bedoeling geweest Ajax te kakken te zetten"

Arthur
bron: ESPN
Ruben den Uil
Ruben den Uil Foto: © Pro Shots

Excelsior-trainer Ruben den Uil heeft voorafgaand aan het competitieduel met FC Groningen gereageerd op zijn analyse in Goedemorgen Eredivisie. Vorige week besprak Den Uil aan de hand van wedstrijdbeelden hoe hij zijn ploeg had klaargestoomd om Ajax te verslaan. Hij was onder de indruk van het gemak waarmee zijn team Ajax zowel met als zonder bal onder druk zette.

"Het is er meer over gegaan na afloop dan ik had verwacht", geeft Den Uil aan bij ESPN. "Het is denk ik ook een beetje opgeklopt en uit zijn verband getrokken. Het is mijn bedoeling geweest afgelopen zondag om inhoudelijk een stuk mee te brengen en onze speelwijze, op dat moment tegen Ajax, te analyseren. Als ik erop terugkijk dan had ik het nog meer kunnen hebben over Excelsior en wat minder over Ajax."

Den Uil benadrukt: "Het is nooit mijn bedoeling geweest om Ajax of een collega-trainer te kakken te zetten. Het is wel mijn bedoeling geweest om wat te vertellen over onze speelwijze in relatie tot het thema keeper wel of niet onder druk zetten. Hier leer ik ook weer van. Nogmaals, het was niet persoonlijk bedoeld."

Gerelateerd:
Mika Godts

Mika Godts onder onsje met ESPN-analist: "Mijn vrouw is fan"

0
Henk ten Cate

Henk ten Cate tipt: "Als hij daarvan leert, gaat het heel snel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 14 6 21
8 FC Twente 14 3 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd