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Den Uil verontschuldigt zich over Ajax-uitspraken: "Onhandig"

Sara
bron: De Telegraaf
Ruben den Uil
Ruben den Uil Foto: © BSR Agency

Ruben den Uil is nog één keer teruggekomen op zijn veelbesproken uitspraken over Ajax vorig seizoen. Excelsior won toen op bezoek bij Ajax en daar ging de trainer uitgebreid op in een week later.

Den Uil liet zich destijds uit over wat er allemaal misging nadat hij in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 van Ajax wist te winnen. "Ik heb me toen eigenlijk een beetje laten verleiden om te veel in te gaan op het spel van de tegenstander. En dat is niet mijn taak", komt hij daar nu op terug in gesprek met De Telegraaf

De 35-jarige trainer geeft toe dat hij zich op zijn eigen ploeg had moeten richten. "Ik had het daar alleen over Excelsior en onze kant van het verhaal moeten hebben. Het is nooit de bedoeling geweest om Ajax daarmee af te branden, dat heb ik kort daarna ook aangegeven. Ik heb ervan geleerd, dat was onhandig", vervolgt hij.

Den Uil gaat desalniettemin met een goed gevoel richting Amsterdam. "We rijden nu naar elke uitwedstrijd met het idee: als wij goed zijn kunnen we een resultaat pakken. Ook tegen Ajax. Maar nu zeg ik toch weer iets over de tegenstander, dat zou ik niet meer doen", besluit hij lachend. 

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