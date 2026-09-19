Den Uil verontschuldigt zich over Ajax-uitspraken: "Onhandig"

Den Uil liet zich destijds uit over wat er allemaal misging nadat hij in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 van Ajax wist te winnen. "Ik heb me toen eigenlijk een beetje laten verleiden om te veel in te gaan op het spel van de tegenstander. En dat is niet mijn taak", komt hij daar nu op terug in gesprek met De Telegraaf.

De 35-jarige trainer geeft toe dat hij zich op zijn eigen ploeg had moeten richten. "Ik had het daar alleen over Excelsior en onze kant van het verhaal moeten hebben. Het is nooit de bedoeling geweest om Ajax daarmee af te branden, dat heb ik kort daarna ook aangegeven. Ik heb ervan geleerd, dat was onhandig", vervolgt hij.