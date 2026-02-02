Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Denneboom verklapt: "Er zaten 23 scouts voor hem op de tribune"

Niek
Noa Vahle met Romano Denneboom
Noa Vahle met Romano Denneboom Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij Excelsior Rotterdam, maar Romano Denneboom was wel onder de indruk van Mika Godts. De voormalig profvoetballer, die bij clubs als SC Heerenveen, NEC en FC Twente speelde, heeft de aanvaller van Ajax opgenomen in zijn Elftal van de Week. 

"Het is dringen voor de positie links voorin. Mika Godts mag niet in mijn elftal ontbreken. Daarom zet ik hem op rechts", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Hij nam Ajax bij Excelsior een tijdlang op sleeptouw. Dat resulteerde in twee uitstekende treffers. Godts heeft met Ajax gemeen dat hij net zo wisselvallig is", aldus Denneboom, die op het middenveld ook een plekje heeft voor Ajax-doelwit Sano. 

"Misschien gaat geldschieter Marcel Boekhoorn nog gekke dingen doen in een poging Kodai Sano voor NEC te behouden. Tegen AZ zaten er 23 scouts voor de Japanner op de tribune", constateert hij. "Hij stelde niet teleur, want hij scoorde met een geweldige uithaal van buiten de zestien. De samenwerking met Chery is optimaal. Tot de deadline blijft het zweten voor NEC", besluit Denneboom realistisch. 

Gerelateerd:
Gerald Alders

'Club uit Eredivisie wil verdediger Gerald Alders huren van Ajax'

0
Mika Godts met Kian Fitz-Jim

Ajax-café: 'Mika Godts speelt zich in de kijker bij deze 5 clubs'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties