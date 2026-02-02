Denneboom verklapt: "Er zaten 23 scouts voor hem op de tribune"

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij Excelsior Rotterdam, maar Romano Denneboom was wel onder de indruk van Mika Godts. De voormalig profvoetballer, die bij clubs als SC Heerenveen, NEC en FC Twente speelde, heeft de aanvaller van Ajax opgenomen in zijn Elftal van de Week.

"Het is dringen voor de positie links voorin. Mika Godts mag niet in mijn elftal ontbreken. Daarom zet ik hem op rechts", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Hij nam Ajax bij Excelsior een tijdlang op sleeptouw. Dat resulteerde in twee uitstekende treffers. Godts heeft met Ajax gemeen dat hij net zo wisselvallig is", aldus Denneboom, die op het middenveld ook een plekje heeft voor Ajax-doelwit Sano.

"Misschien gaat geldschieter Marcel Boekhoorn nog gekke dingen doen in een poging Kodai Sano voor NEC te behouden. Tegen AZ zaten er 23 scouts voor de Japanner op de tribune", constateert hij. "Hij stelde niet teleur, want hij scoorde met een geweldige uithaal van buiten de zestien. De samenwerking met Chery is optimaal. Tot de deadline blijft het zweten voor NEC", besluit Denneboom realistisch.