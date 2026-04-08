Dennis Bergkamp wil niet terug naar Ajax: "Dan is het klaar ook"

Bjorn
Dennis Bergkamp
Dennis Bergkamp Foto: © BSR Agency

Dennis Bergkamp keert definitief niet terug naar Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers ziet een nieuwe functie bij de club niet zitten.

"Ik heb een leuke periode gehad bij Ajax, waarvan ik denk: prima. De vraag is mij gesteld om te helpen, dat heb ik gedaan, waarna ik op een heel vervelende manier ben weggegaan. Dan is het klaar ook", is Bergkamp duidelijk in de podcast Rondje Rob met zaakwaarnemer Rob Jansen.

Volgens de oud-international werden de pogingen van hem, Johan Cruijff en Wim Jonk bij Ajax nooit helemaal serieus genomen. "Er wordt meer lacherig over gedaan dan dat mensen naar de feiten kijken en denken van: hé, daar is eigenlijk wel wat goed gegaan", aldus Bergkamp.

"Misschien is het erg eigenwijs, maar ik zie die periode als erg succesvol", vervolgt Bergkamp. "Ik denk dat wij dingen hebben veranderd en neergezet, waar anderen uiteindelijk weer profijt van hebben gehad."

Bergkamp ziet dat er wat neergezet is bij Ajax. "We begonnen met een club die misschien geen schulden had, maar er was helemaal niets. Tijdens die revolutie hebben we met de verkoop van talenten en het simpel winnen van wedstrijden ervoor gezorgd dat er heel veel geld is binnengekomen."

Bergkamp vertrok in 2017 bij Ajax. "Ik denk dat degenen die het hebben opgepakt, uiteindelijk niet begrepen wat die revolutie inhield. Als je geld hebt, is succes heel makkelijk. Dat kan je dan kopen. Maar beleid is iets heel anders. Beleid is dat je met elkaar ergens in gelooft en zonder naar geld te kijken iets voor elkaar krijgt", besluit hij.

